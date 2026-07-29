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Монфис и Дрэйпер получили wild card в основу «Мастерса» в Монреале, Нисикори – в квалификацию

«Мастерс» в Монреале объявил обладателей wild card. Приглашения в основную сетку получили Гаэль Монфис , Джек Дрэйпер , Габриэль Диалло , Алексис Галарно и Лиам Драксль .

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