«Фундамент будущего»: Воронежское отделение «Новой Формации» развивает диалог науки, образования и технологий

12 октября 2026 года в Воронеже состоялся очередной круглый стол «Фундамент будущего», организованный Воронежским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая Формация» совместно со Штабом общественной поддержки «Единой России» в Воронежской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Материнский капит...
- Материнский капит...
- Л В Латвии восстано...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым