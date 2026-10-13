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«Фундамент будущего»: Воронежское отделение «Новой Формации» развивает диалог науки, образования и технологий

«Фундамент будущего»: Воронежское отделение «Новой Формации» развивает диалог науки, образования и технологий

12 октября 2026 года в Воронеже состоялся очередной круглый стол «Фундамент будущего», организованный Воронежским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая Формация» совместно со Штабом общественной поддержки «Единой России» в Воронежской области.

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