Переговоры по Украине: хоронить раньше времени не стоит, как и ждать мгновенных результатов

CNN Türk со ссылкой на Минобороны Турции утверждает, что 15-16 апреля в Анкаре на базе командования Военно-морских сил якобы состоится встреча представителей России и Украины по вопросам безопасности в Черном море.
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