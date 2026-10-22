Объединенную микроэлектронную компанию (ОМК), которая должна собрать под одним управлением микроэлектронные активы и производства страны, может возглавить бывший директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга, а ныне гендиректор ГосНИИАС Сергей Хохлов.
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