Роналду установил антирекорд футбола XXI века

Он первый европеец, не забивший три пенальти на больших турнирах.фото: uefa.com--> Нападающий португальской сборной Криштиану Роналду не смог забить пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы со Словенией.
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