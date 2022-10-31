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Швец: "Единая Россия" с позором исключит депутата за ДТП с ребёнком

Швец: "Единая Россия" с позором исключит депутата за ДТП с ребёнком

"Единая Россия" с позором исключит из своих рядов депутата Совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, который сбил шестилетнего мальчика и скрылся с места ДТП, сообщила глава регионального исполкома партии Юлия Швец.

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