Швец: "Единая Россия" с позором исключит депутата за ДТП с ребёнком

"Единая Россия" с позором исключит из своих рядов депутата Совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, который сбил шестилетнего мальчика и скрылся с места ДТП, сообщила глава регионального исполкома партии Юлия Швец.