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Пятый канал

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Трамп заявил, что мир стоит максимально близко к Третьей мировой войне

Трамп заявил, что мир стоит максимально близко к Третьей мировой войне

Мир еще никогда не был так близок к началу Третьей мировой войны. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления в штате Айова.

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Комментарии
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Влад Владимиров
И, вот, интересно, кто этому способствует и всех, блин, подстрекает? Пиндосы, как всегда, здесь по априори очень близоруки... А их наивные детские отмазки тут, к их сожалению, не канают... Уже все знаю и привыкли к подобным новостям из главной дурки...
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17 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Давно проскочил этот аспект и с гиком понесся дальше. Это вам не век 20 где царил дибил пархатый.
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17 час.

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