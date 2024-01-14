Трамп заявил, что мир стоит максимально близко к Третьей мировой войне

Влад Владимиров

И, вот, интересно, кто этому способствует и всех, блин, подстрекает? Пиндосы, как всегда, здесь по априори очень близоруки... А их наивные детские отмазки тут, к их сожалению, не канают... Уже все знаю и привыкли к подобным новостям из главной дурки...