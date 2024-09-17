Источник: Пашаев получил от Блиновского около 45 млн рублей

Бывший адвокат Эльман Пашаев получил от Алексея Блиновского около 45 млн рублей за якобы освобождение его и Елены Блиновской от уголовной ответственности, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
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