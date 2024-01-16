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Военное обозрение

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Новые формирования и новая матчасть: планы развития вооруженных сил России на 2024 год

Новые формирования и новая матчасть: планы развития вооруженных сил России на 2024 год

Вооруженные силы России продолжают развиваться и расти. В рамках этих процессов на новый 2024 г. запанировано формирование новых соединений и поставка современной и перспективной материальной части.

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