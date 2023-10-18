ОБСЕ: виновных в ударе по больнице в Газе нужно привлечь к ответственности

Виновных в разрушении больницы на территории сектора Газа необходимо привлечь к ответственности, заявил в соцсети Х* министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, являющийся действующим председателем ОБСЕ.
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