Опубликованы архивы о бегстве группы «Нарва» из Эстонии в годы войны

Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Таллин. В ходе Прибалтийской стратегической наступательной операции войска Ленинградского фронта, Балтийского флота, воздушной армии и эстонского стрелкового корпуса обратили в бегство солдат оперативной группы «Нарва», оборонявших Таллин.
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