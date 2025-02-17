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Маск анонсировал выпуск новой версии ИИ-сервиса Grok

Маск анонсировал выпуск новой версии ИИ-сервиса Grok

Global Look Press/Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency Американский предприниматель, один из богатейших людей мира и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск анонсировал выпуск новой версии сервиса искусственного интеллекта (ИИ) Grok.

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