Глава Минфина ФРГ Линднер: Германия не может помогать Украине в одиночку

Германия не станет в одиночку помогать Украине.Газета.Ru "В конце концов, не может быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении, чтобы другие могли продолжать делать меньше", - подчеркнул Линднер.
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