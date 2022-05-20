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Маркус Смарт набрал 24 очка, 9 подборов и 12 передач во 2-м матче с «Хит»

Маркус Смарт набрал 24 очка, 9 подборов и 12 передач во 2-м матче с «Хит»

Разыгрывающий «Селтикс» Маркус Смарт вернулся в строй после травмы стопы и был близок к трипл-даблу во втором матче финала Восточной конференции с «Хит» (127:102, 1-1).

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