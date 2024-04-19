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Более 72 млн рублей нашли в квартире подозреваемого в убийстве байкера

Более 72 млн рублей нашли в квартире подозреваемого в убийстве байкера

t.me/skmoscowgsu Следователи столичного СК в ходе обысков, проводимых в рамках расследования уголовного дела об убийстве байкера на юго-востоке Москвы, обнаружили в квартире подозреваемого в общей сложности более 72 млн рублей.

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