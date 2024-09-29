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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глеб Сырица победил на первом этапе «Тура Лангкави» в Малайзии

Сырица выступает за Astana Qazaqstan. Второе место в гонке занял голландец Каспер ван Уден (команда DSM–firmenich PostNL), третье – итальянец Лоренцо Конфорти (VF Group–Bardiani–CSF–Faizane).

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