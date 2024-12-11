Снайперская школа Лобаева обучила более 100 специалистов в зоне СВО

Более 100 снайперов завершили обучение в центре при школе Лобаева в зоне СВО.В центре подготовки, созданном в кооперации со снайперской школой Лобаева на базе добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского, более ста снайперов прошли обучение на высокоточных комплексах в зоне Специальной военной операции на Украине.