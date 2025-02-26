В Приморье осудят чиновника, виновного в обрушении потолка в школе

В Приморском крае перед судом предстанет начальник управления образования администрации Надеждинского муниципального района Юрий Вольных, из-за халатности которого в образовательном учреждении обрушились потолок и стена.
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