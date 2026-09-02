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Немецкий генерал: А что бы сделали США, если бы их терроризировала какая-то страна-сосед при поддержке Китая?

Немецкий генерал: А что бы сделали США, если бы их терроризировала какая-то страна-сосед при поддержке Китая?

Терпение России, по которой Украина наносит удары западным оружием, рано или поздно лопнет, и Москва ответит по работающим на ВСУ европейским заводам.

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