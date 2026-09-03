Вице-премьер Хуснуллин: ЮЛА — полукольцо, которое изменит логистику региона

В четверг, 3 сентября, в Подмосковье открыли последний участок Южно-Лыткаринской автодороги. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, который присутствовал на церемонии открытия вместе с губернатором Андреем Воробьевым, назвал проект достойным и очень серьезным.
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