Украинские военкомы активнее забирают жителей сел, сообщило подполье

Украинские военные в Киеве© AP PhotoВчера 1,2K прочитали Сотрудники военкоматов на Украине стараются активнее задерживать сельских жителей, так как у них меньше возможностей откупиться – сумма взятки на месте, если человека уже задержали, начинается от 2 тысяч долларов, рассказали РИА Новости представители пророссийского подполья на основании данных своих источников, а также сами украинцы.