Без горячей воды и отопления: в Москве замерзают жители новостроек

Жители новостройки в московском районе Митино записали очередное видеообращение к мэру Москвы Сергею Собянину, генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой о помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии