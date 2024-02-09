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Парламентская газета

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Где прочитать полный текст интервью Путина Такеру Карлсону

Где прочитать полный текст интервью Путина Такеру Карлсону

Американский журналист Такер Карлсон, бывший ведущий телеканала Fox News в США взял интервью у Президента России Владимира Путина, став первым журналистом, который сделал это с начала российской спецоперации на Украине.

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