Где прочитать полный текст интервью Путина Такеру Карлсону

Американский журналист Такер Карлсон, бывший ведущий телеканала Fox News в США взял интервью у Президента России Владимира Путина, став первым журналистом, который сделал это с начала российской спецоперации на Украине.
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