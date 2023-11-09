Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ЦАХАЛ потеряла 349 военных после обострения палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ потеряла 349 военных после обострения палестино-израильского конфликта

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил новые данные о количестве потерь Армии обороны Израиля в конфликте ХАМАС с начала обострения палестино-израильского конфликта седьмого октября.

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