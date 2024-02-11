Париж призвал «защищаться» от Москвы, но российский газ по-прежнему качает

Во Франции заявили, что Парижу следует обороняться от России. По словам французского министра иностранных дел Стефана Сежурне, он разделяет опасения о возможном нападении РФ на НАТО, пишет газета Ouest France.
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