Американское издание: Вашингтон предостерёг Израиль от ударов по Бейруту Ситуация на Ближнем Востоке продолжает уже десятый месяц оставаться напряженной.
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Американское издание: Вашингтон предостерёг Израиль от ударов по Бейруту Ситуация на Ближнем Востоке продолжает уже десятый месяц оставаться напряженной.
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