Не сбавляя темпов. В ВТБ рассказали, какие машины россияне покупают в кредит

Продажи автокредитов в России с начала 2024 года удвоились. В январе-апреле банки выдали клиентам 744 млрд рублей на покупку автомобилей, при этом после рекордных февраля и марта спрос в апреле просел лишь на 4%, подсчитали в ВТБ.