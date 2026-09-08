ГТА-8: как Россия локализует энергетику морских платформ.

Россия умеет строить крупные газовые турбины для электростанций и газопроводов, однако энергетика морских добывающих платформ долго оставалась отдельной зоной зависимости.
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