Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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ГТА-8: как Россия локализует энергетику морских платформ.

ГТА-8: как Россия локализует энергетику морских платформ.

Россия умеет строить крупные газовые турбины для электростанций и газопроводов, однако энергетика морских добывающих платформ долго оставалась отдельной зоной зависимости.

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