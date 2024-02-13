Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Вы нужны своей родине", - Израиль призывает российских эмигрантов

"Вы нужны своей родине", - Израиль призывает российских эмигрантов

Politiki.net Будет довольно забавно будет наблюдать за "отмазками" добровольных эмигрантов, покинувших территорию нашей страны под лозунгами: "агрессия в отношении соседа недопустима", в свете новых событий.

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