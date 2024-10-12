«Это будет полный провал»: артист Алексей Огурцов критически относится к решению, что SHAMAN будет главным героем в этно-опере Ольга БезродняяМнение Огурцова о выбранном исполнителе роли князя всколыхнуло общественность.
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