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«Это будет полный провал»: артист Алексей Огурцов критически относится к решению, что SHAMAN будет главным героем в этно-опере

«Это будет полный провал»: артист Алексей Огурцов критически относится к решению, что SHAMAN будет главным героем в этно-опере

«Это будет полный провал»: артист Алексей Огурцов критически относится к решению, что SHAMAN будет главным героем в этно-опере Ольга БезродняяМнение Огурцова о выбранном исполнителе роли князя всколыхнуло общественность.

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Комментарии
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Людмила Патренина
Хочу сказать А.Огурцову , у вас срабатывает обыкновенная зависть. Вы еще и других подстрекаете . Если посмотрите вокруг себя , то вы увидите очень много плохих артистов - плохо играющих свои роли. Мы же, зрители, вас терпим...  Шаман хорошо поет. Пусть пробует становиться артистом, с ним же будут работать хорошие специалисты. Парень работоспособный. И роль интересная, пусть пробует! Шаман, я вам желаю творческих успехов !
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20 час.
Анатолий
Правильно сказал Огурцов. А ты продолжая дрочить свой клитор на Шамана.
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6 час.

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