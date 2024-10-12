«Это будет полный провал»: артист Алексей Огурцов критически относится к решению, что SHAMAN будет главным героем в этно-опере

Людмила Патренина

Хочу сказать А.Огурцову , у вас срабатывает обыкновенная зависть. Вы еще и других подстрекаете . Если посмотрите вокруг себя , то вы увидите очень много плохих артистов - плохо играющих свои роли. Мы же, зрители, вас терпим... Шаман хорошо поет. Пусть пробует становиться артистом, с ним же будут работать хорошие специалисты. Парень работоспособный. И роль интересная, пусть пробует! Шаман, я вам желаю творческих успехов !