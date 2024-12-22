🎬Воспитанники Новоаннинского СРЦ сняли "Старый фильм на новый лад". Данный видеоролик отправлен на областной творческий конкурс.
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🎬Воспитанники Новоаннинского СРЦ сняли "Старый фильм на новый лад". Данный видеоролик отправлен на областной творческий конкурс.