Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Курская дуга: «ВСУ окружают северокорейцы и инопланетяне»

Курская дуга: «ВСУ окружают северокорейцы и инопланетяне»

Автор: Александр Ситников Из-за поражения на поле боя у бандеровцев поехала крыша — одним мерещатся «люди Кима», другие становятся «чикатилами» В сводке нашего Минобороны от 22 декабря в числе населенных пунктов, в районах которых «северяне» нанесли поражение оккупантам, значатся Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Свердликово, Черкасская Конопелька.

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