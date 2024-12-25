Автор: Александр Ситников Из-за поражения на поле боя у бандеровцев поехала крыша — одним мерещатся «люди Кима», другие становятся «чикатилами» В сводке нашего Минобороны от 22 декабря в числе населенных пунктов, в районах которых «северяне» нанесли поражение оккупантам, значатся Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Свердликово, Черкасская Конопелька.