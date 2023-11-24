Первоклассников симферопольской гимназии №1 посвятили в «Орлята России»

В гимназии № 1 имени И. В. Курчатова в Симферополе состоялась церемония посвящения первоклассников в «Орлята России», в которой приняла участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.
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