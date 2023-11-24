Первоклассников симферопольской гимназии №1 посвятили в «Орлята России»

Evgenija Palette

Это необходимо людям. А детям - особенно... ВЫДЕЛЯТЬ, ОТЛИЧАТЬ, ОРГАНИЗОВЫВАТЬ, ПОВЫШАТЬ САМОСОЗНАНИЕ... СОЦИАЛИЗИРОВАТЬ... Человек, даже маленький, должен чувствовать себя полноценной единицей общества, в котором он живет. ВПЕРЕД, РЕБЯТА... К ЗНАНИЯМ...И к ПОЗИТИВУ во всех его проявлениях...