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Крымское информационное агентство

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Первоклассников симферопольской гимназии №1 посвятили в «Орлята России»

Первоклассников симферопольской гимназии №1 посвятили в «Орлята России»

В гимназии № 1 имени И. В. Курчатова в Симферополе состоялась церемония посвящения первоклассников в «Орлята России», в которой приняла участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Это необходимо людям. А детям - особенно... ВЫДЕЛЯТЬ, ОТЛИЧАТЬ, ОРГАНИЗОВЫВАТЬ, ПОВЫШАТЬ САМОСОЗНАНИЕ... СОЦИАЛИЗИРОВАТЬ... Человек, даже маленький, должен чувствовать себя полноценной единицей общества, в котором он живет. ВПЕРЕД, РЕБЯТА... К ЗНАНИЯМ...И к ПОЗИТИВУ во всех его проявлениях...
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