Милош Бикович выбрал Нолана для сотрудничества в кино

Милош Бикович, сербский актёр, заявил о желании работать с Кристофером Ноланом. На Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге он также отметил режиссёров Тарковского и Михалкова как своих вдохновителей.
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