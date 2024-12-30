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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анчелотти об увольнении Фонсеки из «Милана»: «Меня увольняли тысячу раз, это часть работы. Тренер одинок, особенно в трудные времена»

Сегодня клуб, идущий на 8-м месте в Серии А, подтвердил увольнение португальца. «Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что увольнение для тренера – это часть его работы.

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