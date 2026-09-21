BFMTV: Макрон намерен убедить Трампа усилить давление на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским лидером Дональдом Трампом намерен обсудить вопросы поддержки Украины и усиления давления на Россию.
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