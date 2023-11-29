Борис Титов: Внедрение на Кубе российского цифрового суперсервиса способно обелить до 70% кубинского МСП

Об этом в ходе круглого стола на тему «Обмен опытом и расширение деятельности российских сервисов на Кубе», сообщил Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей, председатель Делового совета Россия – Куба Борис Титов.
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