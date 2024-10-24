Не полетевший в космос из-за фильма «Вызов» космонавт написал письмо Путину

Не полетевший на орбиту из-за фильма «Вызов» претендент в космонавты Андрей Бабкин, которого в сентябре 2024 года уволили с летной должности из-за насморка, написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой привлечь независимых экспертов к оценке его здоровья.