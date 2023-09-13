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Как провокация и части тела помогли французу стать легендой фотографии

Как провокация и части тела помогли французу стать легендой фотографии

Ги Бурден — один из самых влиятельных фотографов ХХ века. Ученик такого классика, как Ман Рэй, француз начал свою карьеру в 1950-х — и за следующие три десятилетия произвел настоящую революцию в съемке моды, рекламы и коммерческой фотографии.

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