Как провокация и части тела помогли французу стать легендой фотографии

Ги Бурден — один из самых влиятельных фотографов ХХ века. Ученик такого классика, как Ман Рэй, француз начал свою карьеру в 1950-х — и за следующие три десятилетия произвел настоящую революцию в съемке моды, рекламы и коммерческой фотографии.