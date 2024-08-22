Где ныне конь и конный? В первом трейлере аниме «Властелин колец: Война рохир...

Где ныне конь и конный? В первом трейлере аниме «Властелин колец: Война рохиррим» с огнем, мечами и тентаклямиВышел дебютный трейлер аниме «Властелин колец: Война рохиррим» — полного метра про осаду Хорнбурга дунландцами, после которой горную крепость окрестили Хельмовой Падью в честь короля Хельма Молоторукого.
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