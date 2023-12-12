Самозанятых могут начать наказывать за обман потребителей

Самозанятых могут привлечь к ответственности за возможный обман потребителей. Это станет возможным после того, как на эту категорию начнет распространятся закон «О защите прав потребителей», пишут «Известия».
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