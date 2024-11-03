Новый парк «Звезда» открылся в Здвинском районе

В селе Здвинск состоялось открытие нового сквера. Проект реализован по поручению Губернатора Новосибирской области и благодаря механизму утвержденной Правительством региона госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области».
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