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Царьград

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Финляндия: танкер Eagle S не обвинят в нарушении санкций по итогам расследования

Финляндия: танкер Eagle S не обвинят в нарушении санкций по итогам расследования

Финская таможня решила не возбуждать дело против танкера Eagle S, подозреваемого в нарушении санкций и повреждении кабелей между Финляндией и Эстонией.

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