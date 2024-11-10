Глава МИД Франции предупреждает о риске европеизации как вассала США

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью изданию Le Parisien выразил обеспокоенность по поводу будущего Европы, которая, по его мнению, может стать «стареющим вассалом» Соединенных Штатов.
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