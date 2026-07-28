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Солнце больше не спалит грядки, а ветер не сломает кусты: такие экраны можно собрать всего за пару часов

Солнце больше не спалит грядки, а ветер не сломает кусты: такие экраны можно собрать всего за пару часов

Летом грядки нуждаются в защите от палящего солнца, а во время циклона – от ветра и ливней. С этой функцией справятся простые приспособления, которые легко соорудить своими руками, причем всего за пару часов.

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