Минобрнауки предложило ограничить прием студентов, отчисленных из вуза

Отчисленным из вуза за нарушение дисциплины студентам могут запретить возвращаться в этот вуз в течение пяти лет — соответствующий нормативный правовой акт подготовило Минобрнауки России, об этом 15 октяьря сообщает РБК.
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