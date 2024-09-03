В Омске опять массово продают салоны красоты - их стоимость доходит до 4,5 миллионов. Минимальная цена за такой готовый бизнес - 220 тыс.
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В Омске опять массово продают салоны красоты - их стоимость доходит до 4,5 миллионов. Минимальная цена за такой готовый бизнес - 220 тыс.