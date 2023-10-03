Правительство продлит бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. В рамках программы "Доступный интернет" его длительность будет увеличена с 24 часов до 7 суток без необходимости повторного подключения независимо от баланса на счете абонента.