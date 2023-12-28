Постпред Ульянов заявил об отсутствии выгоды для Финляндии от вступления в НАТО

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об отсутствии выгоды для Финляндии от состоявшегося в 2023 году присоединения страны к Североатлантическому альянсу.
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