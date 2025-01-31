Аналитики: россияне в прошлом году открыли для себя «деревинг»

Это поездки в села и небольшие города В 2024 году россияне открыли для себя такие виды отдыха, как «избинг» и «деревинг» (поездки в небольшие города и села), ретриты и беговые марафоны, а также гастротуры и виртуальные путешествия, пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу платежного сервиса ЮMoney.